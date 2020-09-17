«Россия прошла по острию» во время пандемии, считает Мишустин

Глава правительства считает, что страна в условиях санкций, пандемии и мирового кризиса буквально «прошла по острию», выполняя социальные обязательства государства и выводя экономику в рост.

Об этом он заявил на заседании правительства вчера:

«Работа над проектом бюджета велась в условиях серьезных финансовых вызовов: к действующим против нашей страны санкциям и низким нефтяным ценам добавились эпидемиологические риски. В итоге нам удалось пройти по острию, по очень тонкой грани, когда надо было балансировать, решая одновременно важнейшие задачи безусловного выполнения всех социальных обязательств государства и выведения экономики на темпы роста и развития страны», — сказал Мишустин.

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По мнению премьера, предпринятые действия себя оправдали:

«Весь комплекс мер, которые мы проводили во время борьбы с коронавирусом и экономическим кризисом, себя оправдал», — сказал он.

Теперь, по мнению премьера, «пора переходить к решению новых задач».

Также, по его мнению, устойчивость экономики позволит выполнять социальные обязательства государства:

«Сегодня можем сказать, что та устойчивость экономики, которой нам удалось добиться, гарантирует выполнение всех социальных обязательств», — заявил он.

Упомянул он и восстановление занятости, о которой говорил недавно Путин:

«Важно, что уже в следующем году мы сможем выйти на восстановление доходов людей и занятости», — сказал Мишустин.