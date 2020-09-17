Бухгалтеры в Тик Токе. Реальная жизнь на фоне папочек

Бухгалтеры отвлекаются от работы и сохраняют душевное равновесие. Нет, не только за чаем. Уже пошли в Тик Ток.
Начинаем рубрику #бухгалтервтиктоке.
Откопали веселый аккаунт Екатерины Сорокиной.
Утро в любимой бухгалтерии:
@kati_844
##какждоеутроначинаетсятак##бухгалтерия##хочуврекомендации##девочки##служебныйроман##хочувтоп##работа♬ оригинальный звук - bertie_sasha
Бухгалтерская зарядка на рабочем месте:
@kati_844
##бухгалтерия##ржака##прикол##девочки##челендж##хочуврек##хочувтоп##дуэт##танцы##леночка41годик##катенька36годков##бомбические♬ UNO - Little Big
Разговор с налоговиками:
@kati_844
##бухгалтерия##девочки##работа##хочувтоп##хочуврекоменадции##рукивверх##танцы##девочки♬ Двигай телом (Radio Edit) - Руки Вверх
Обед на фоне папочек с документами:
@kati_844♬ оригинальный звук - kati_844
Коллеги, а как отвлекаетесь от работы вы? У кого есть аккаунт в TIk-Tok, присылайте ссылки в комментариях!