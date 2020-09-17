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Бухгалтеры в Тик Токе. Реальная жизнь на фоне папочек

Бухгалтеры отвлекаются от работы и сохраняют душевное равновесие. Нет, не только за чаем. Уже пошли в Тик Ток. 

Начинаем рубрику #бухгалтервтиктоке.

Откопали веселый аккаунт Екатерины Сорокиной

Утро в любимой бухгалтерии:

@kati_844

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♬ оригинальный звук - bertie_sasha

Бухгалтерская зарядка на рабочем месте:

@kati_844

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♬ UNO - Little Big

Разговор с налоговиками:

@kati_844

##бухгалтерия##девочки##работа##хочувтоп##хочуврекоменадции##рукивверх##танцы##девочки

♬ Двигай телом (Radio Edit) - Руки Вверх

Обед на фоне папочек с документами:

@kati_844

##обедобедик##пожрем

♬ оригинальный звук - kati_844

Коллеги, а как отвлекаетесь от работы вы? У кого есть аккаунт в TIk-Tok, присылайте ссылки в комментариях!

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