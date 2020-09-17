Средний платеж по кредиту вырос по сравнению с прошлым годом

Средний платеж россиян по кредитам вырос в первом полугодии почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И составил около 22,3 тыс. рублей.

Такие данные приводит бюро кредитных историй «Эквифакс», пишут «РИА Новости».

«Долговая нагрузка на заемщиков увеличивается в течение нескольких последних лет по необеспеченным кредитам: потребительским и POS-кредитам. Выбивается из общей тенденции роста только ипотечное кредитование, по которому был отмечен резкий рост долговой нагрузки в 2014 году. Связан такой рост был с резким изменением курса национальной валюты, что привело к росту рублевого эквивалента платежей по ипотечным кредитам, номинированным в иностранной валюте», — отмечают авторы исследования.

Причем, средний платеж по ипотечным кредитам вырос на 3,2% в сравниваемый период. А вот по потребительским — на 17,4%, с 19 тыс. до 22,3 тыс. рублей. А по POS-кредитам (выданным в местах продажи товаров) — на 12,3%, до 9,8 тысячи рублей с 8,7 тысячи рублей.