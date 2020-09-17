Для покрытия дефицита бюджета сэкономят на вооружениях и зарплатах чиновников

Правительство одобрило проект бюджета до 2023 года, решив сократить на 5% финансирование программы вооружений и пропуск индексации зарплат чиновников. А еще оптимизация на 10% «незащищенных» статей бюджета.

Незащищенные статьи бюджета — это те, которые можно изменить, не подлежащие безусловному исполнению.

«Эти параметры у нас заложены и учтены в проекте бюджета, который сегодня одобрен на правительстве», — сообщил глава Минфина.

При этом он уточнил, что суммарное сокращение бюджетных ассигнований в 2021 году составит 927 млрд руб., в 2022 году — 970 млрд руб. и около 900 млрд в 2023 году.

«Без оптимизации и сокращений мы бы не вышли на общие сбалансированные принципы бюджетной политики в 2022 году. Что называется, по ниточке со всех мер собирали, чтобы сбалансировать бюджет», — сказал Силуанов.

По материалам «РБК».