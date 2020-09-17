Счетная палата: в ФАС потратили на командировки в два раза больше, чем должны

Счетная палата нашла нарушения в ФАС. В частности, превышен лимит командировочных расходов в 2 раза (или на 7,7 млн. руб.) в прошлом году.

«В ФАС России отсутствуют документы, регламентирующие нормирование командировочных расходов, командировочные расходы составили 211% (или 14,7399 млн рублей) от установленного значения на 2019 г. в сумме 7 млн рублей», — говорится в документе.

Отмечается также, что учетной политикой не установлено определение порядка пересчета курса иностранной валюты в валюту РФ при выплате подотчетным лицам. Кроме того, в ФАС нет плана командирования должностных лиц центрального аппарата.

«По информации ФАС России, указанный план командирования не составляется по причине значительной доли внеплановых командировок в общем объеме деловых поездок должностных лиц», — отмечают в Счетной палате.

Также СП не нашла у ведомства лимитов по бронированию жилья для командировок сотрудников.

«Распорядительными документами ФАС России не установлены лимиты по расходованию бюджетных средств по бронированию и найму жилого помещения в целях командирования для различных категорий должностей гражданской службы», — указывают госаудиторы.

По материалам «ТАСС».