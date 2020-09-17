Из-за кредита Беларуси поменяют Бюджетный кодекс. Но СМИ почему-то решили, что Налоговый

Для выдачи кредита Беларуси на $1,5 млрд меняют Бюджетный кодекс. Правда, несколько СМИ уже написали, что поправки вносят в Налоговый кодекс.

Как пишет «Интерфакс», кредит будет дан двумя траншами, в 2021 и 2022 годах. Еще 500 миллионов переведут через Евразийский фонд стабилизации и развития.

«Логика такая, что мы в текущем году хотим предоставить $1 млрд, из которых $500 млн за счет ЕФСР и $500 млн за счет межгоса, в следующем — $500 млн за счет межгоса. Условия сейчас прорабатываются с белорусским Минфином», — сказал он.

Издание пишет, что для такого кредита необходимы поправки в НК, чтобы включить Беларусь в число стран, которым Россия может предоставлять такого рода кредиты. По словам главы Минфина Силуанова, такие поправки уже подготовлены. Правда, при этом издание цитирует Силуанова, который говорит про Бюджетный кодекс:

«Такие поправки подготовлены в Бюджетный кодекс. Как только они будут приняты, мы начнем работу по предоставлению межгоскредита», — пояснил Силуанов.

Вообще, речь идет именно о Бюджетном кодексе, НК тут совершенно ни при чем.

Сумма в $1 млрд будет предоставлена в рублях, а которая будет проводится через ЕСФР, — в долларах.

Говоря о целях предоставления кредита, Силуанов отметил, что «в целом это антикризисная поддержка», в том числе, на борьбу с COVID-19.

«И в целом это поддержит платежный баланс Белоруссии. По оценкам сегодняшней ситуации, вкладчики забрали около $1 млрд из банков, поэтому платежный баланс будет поддержан и таким образом», — сказал он.

Говоря о сроках возврата кредитов, министр пояснил, что это будет определено в соглашениях. Но отметил, что «в среднем длина наших кредитов составляла около 10 лет, мы этими сроками и будем руководствоваться при подготовке условий предоставления заемных средств».

А вот что получит Россия от предоставления кредита:

«Россия получит стабильность финансов нашего партнера. Мы поддержим платежный баланс нашего партнера (. . .). Мы получим гарантии устойчивого выполнения Белоруссией обязательств перед российскими контрагентами, а именно так формулируются условия кредита, чтобы Беларусь не допускала просрочек по обязательствам как непосредственно суверена, так и компаний, где присутствует государственное участие, где заемщиком является Беларусь. Также мы формулируем условие о том, чтобы обязательства перед нашими компаниями по поставке энергоресурсов выполнялись в полном объеме».

Также глава ведомства отметил, что Беларусь погашает свои обязательства перед РФ без просрочек. В 2020 году обязательства Белоруссии перед Россией по долгу и процентам составляют чуть меньше $1 млрд и порядка $460 млн перед EФСР.