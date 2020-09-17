С 15 декабря «Яндекс.Деньги» переименуют в «Юmoney»

Платежный сервис «Яндекс.Деньги» меняет название и брендинг из-за «развода» со Сбербанком. С 15 декабря сервис будет называться «Юmoney».

«Яндекс.Деньги» в данный момент принадлежит Сбербанку, 75% напрямую, и 25% через ООО «Цифровые активы».

«Компания „Яндекс. Деньги“ меняет бренд — сервис электронных платежей в скором времени будет называться ЮMoney. Платежное решение для бизнеса „Яндекс.Касса“ изменит название на ЮKassa. Компания полностью перейдет на новый бренд после 15 декабря 2020 года, а до этого момента новый и старый бренды будут использоваться одновременно», — сообщили в компании.

Новый логотип компании будет состоять из кириллической буквы Ю, составленной из апострофа и круга, и написанного латиницей слова money.

«В таком написании буквы заложено много смыслов. Буква выпуклая и эмоциональная, круг символизирует монету. Считываемые латинские I и O — Input / Output — отсылка к технологической ДНК компании. О том же говорят единица и ноль — бинарный код. Новый бренд компания разрабатывала самостоятельно», — объяснили смысл логотипа в компании.

По материалам «РБК».