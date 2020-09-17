Ставку льготного кредита для МСП могут снизить с 8,5% до 6,5-7%.

В правительстве обсуждают снижение ставки по льготному кредитованию для МСП с 8,5% до 6,5-7%. Соответствующее решение должны принять к октябрю.

По нынешним правилам, малый и средний бизнес может взять субсидированный кредит на инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств в 99 банках-участниках под 8,5% годовых. Однако сегодня в кабмине обсуждают снижение этой ставки на 1,5–2 п.п., сообщают «Известия».

Точная цифра будущей ставки по кредиту пока неизвестна, все зависит от того, какую компенсацию и госгарантии потребуют себе банки. В данный момент банкам хотят выделить 30 млрд рублей.

Такие кредиты весьма популярны и по действующей ставке. По данным Минэкономразвития, в этом году по программе было заключено уже 10,5 тыс. договоров на сумму 712 млрд рублей, фактически выдано — 596 млрд рублей.

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Любое снижение ставки для бизнеса сейчас — это хорошо, отметил председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Однако главным недостатком «Программы 8,5», по его мнению, выступает всё же не размер процентных платежей.

«Для малого бизнеса ставка менее важна, чем доступность кредита, и именно в этом заключается проблема льготной программы. Для того чтобы поучаствовать в ней, бизнесу нужно соответствовать строгим критериям и принести огромное количество документов. Неудивительно, что она не сразу набрала обороты: первый год программа завершила с недобором до целевого показателя, и только после нескольких корректировок смогла выйти на нормальный темп реализации», — заявил эксперт.