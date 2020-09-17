Песков опроверг слухи о возможном возврате режима самоизоляции

Песков сказал, что слухи о возможном возврате к самоизоляции ничем не подкреплены.

«Основания для каких-то слухов в настоящее время нет», — сказал Песков, комментируя разговоры о возможном возобновлении режима ограничений.

Он также считает, что своевременная мобилизация системы здравоохранения позволяет спокойно относиться к новому росту заболевших.

«Система здравоохранения мобилизована, и это позволяет нам гораздо более гибко относиться к росту числа инфицированных, если брать на ежедневной основе», — сказал он.

Песков опроверг наличие планов о возобновлении ограничительных мер.

«Нет, никаких обсуждений не ходит. Собственно, почему не ходит? Не ходит, потому что заблаговременно, в ходе острой фазы борьбы с коронавирусом, во всех регионах РФ без исключения были приняты меры по мобилизации системы здравоохранения под нужды пандемии. Эта мобилизация состоялась», — подчеркнул он.

По материалам «ТАСС».