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Внесен законопроект по ставке НДФЛ 15 % для богатых

В НК внесут поправки в части налогообложения доходов физлиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период.

В Госдуму поступил соответствующий правительственный законопроект № 1022669-7.

Проект предусматривается увеличение до 15 % с 1 января 2021 года налоговой ставки по НДФЛ в отношении доходов физлиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период.

Процесс администрирования указанных доходов будет в высокой степени автоматизирован и не увеличит административную нагрузку на налогоплательщиков, и не потребует сдачи дополнительной налоговой декларации в налоговые органы, говорится в пояснительной записке к проекту.

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