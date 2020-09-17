Внесен законопроект по ставке НДФЛ 15 % для богатых

В НК внесут поправки в части налогообложения доходов физлиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период.
В Госдуму поступил соответствующий правительственный законопроект № 1022669-7.
Проект предусматривается увеличение до 15 % с 1 января 2021 года налоговой ставки по НДФЛ в отношении доходов физлиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период.
Процесс администрирования указанных доходов будет в высокой степени автоматизирован и не увеличит административную нагрузку на налогоплательщиков, и не потребует сдачи дополнительной налоговой декларации в налоговые органы, говорится в пояснительной записке к проекту.