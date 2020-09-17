ЦБ разрешил банкам подключиться к СБП до 1 января, если вдруг не успеют до 1 октября

Регулятор разрешил банкам с универсальной лицензией подключиться к СБП до 1 января вместо 1 октября. Никаких санкций от ЦБ за это не последует.

Как считаете ЦБ, из-за пандемии коронавируса и удаленной работы сотрудников, не все банки успевают подключиться к Системе, им понадобится дополнительное время.

«В настоящий момент в СБП 146 участников, из них 134 — это банки с универсальной лицензией, еще 42 банка находятся в высокой степени готовности. По мнению Банка России, отведенного срока достаточно для подключения остальных кредитных организаций» — пишут на сайте ЦБ.

Информационное письмо ЦБ от 17.09.2020 № ИН-04-45/135 прикреплено во вложении.