Безработных поддержат и в 2021 году. Выделено более 100 млрд рублей

Министр финансов Силуанов сообщил о мерах поддержки безработных в следующем году. На это выделили более 100 млрд рублей.

«Пособия безработным, действительно, у нас в этом году были увеличены. Мы предусмотрели дополнительные средства в текущем году — более 100 млрд рублей пошло на реализацию этой задачи. Кстати говоря, не только в этом году, но и на следующий год мы также предусматриваем дополнительные ресурсы для того, чтобы помочь людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Меры социальной защиты наших граждан, которые еще не нашли работу, — они будут обеспечены в полном объеме», — отметил Силуанов в эфире телеканала Россия-24.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, уровень безработицы в РФ по итогам 2020 года составит 5,7%, затем ожидается снижение показателя до 5,2% в 2021 году, 4,7% в 2022 году и 4,6% в 2023 году.

По материалам «ТАСС».