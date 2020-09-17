За два года на финансирование СМИ потратят больше 300 млрд рублей из госбюджета

Согласно проекту госбюджета, в 2021 году направят 102 794,5 млн рублей, в 2022 году — 102 155,2 млн рублей и в 2023 году — 102 372,8 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Бюджетные ассигнования по разделу „Средства массовой информации“ в 2021 году составят 102 794,5 млн рублей, в 2022 году — 102 155,2 млн рублей и в 2023 году — 102 372,8 млн рублей», — говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021-2023 годы.

Объемы бюджетных ассигнований в 2021 году увеличены на 28,9 млрд, в 2022 году — на 28,6 млрд, в 2023 году 217,7 млн рублей.

В частности, больше потратят на финансирование ВГТРК, Первого канала и на создание СМИ (теле- и радиоканалов и сетевых изданий).

Кроме того, государство вложится в создание, развитие, поддержание и распространение телеканала на немецком языке (АНО «ТВ-Новости») в 2021-2022 годах — на 2,7 млрд рублей ежегодно. Увеличат финансирование и на размещение контента обязательных общедоступных региональных телеканалов субъектов РФ — в эфире версий поясного вещания телеканала «Общественное телевидение России».

И отдельное внимание в статьях расходов будет направлено на «информационно-разъяснительное и экспертно-социологическое сопровождение результатов и мероприятий национальных проектов» в интернете. На это в 2021 и 2022 году потратят по 1,4 млрд рублей.