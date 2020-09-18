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Для организаций госсектора утвердили новые формы первичных документов

Для применения в организациях госсектора вводятся новые формы документов. Приказ Минфина России от 15.06.2020 № 103н с поправками в действующий сейчас 52-н опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Утверждены следующие документы:

  • Решение о командировании на территории Российской Федерации (ф. 0504512);
  • Изменение Решения о командировании на территории Российской Федерации (ф. 0504513);
  • Решение о командировании на территорию иностранного государства (ф. 0504515);
  • Изменение Решения о командировании на территорию иностранного государства (ф. 0504516);
  • Решение о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей (ф. 0504517);
  • Заявка – обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема (ф. 0504518);
  • Отчет о расходах подотчетного лица (ф. 0504520).
Поправки внесены в эти формы регистров бухчета:

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  • журнал операций по исправлению ошибок прошлых лет;
  • журнал операций межотчетного периода;
  • журнал регистрации приходных и расходных ордеров (ф.0504093);
  • ведомость дополнительных доходов физических лиц, облагаемых НДФЛ, страховыми взносами (ф. 0504094).
Внесены изменения в Методические указания по применению форм первичных учетных документов и формированию регистров бухгалтерского учета. Кроме того, скорректированы требования к заполнению оформляющей части документов, формированию документов в электронном виде, применению электронных форм документов при осуществлении централизуемых полномочий, а также установлены особенности автоматизированной технологии обработки учетной информации.

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