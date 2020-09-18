Для организаций госсектора утвердили новые формы первичных документов

Для применения в организациях госсектора вводятся новые формы документов. Приказ Минфина России от 15.06.2020 № 103н с поправками в действующий сейчас 52-н опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.
Утверждены следующие документы:
- Решение о командировании на территории Российской Федерации (ф. 0504512);
- Изменение Решения о командировании на территории Российской Федерации (ф. 0504513);
- Решение о командировании на территорию иностранного государства (ф. 0504515);
- Изменение Решения о командировании на территорию иностранного государства (ф. 0504516);
- Решение о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей (ф. 0504517);
- Заявка – обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема (ф. 0504518);
- Отчет о расходах подотчетного лица (ф. 0504520).
- журнал операций по исправлению ошибок прошлых лет;
- журнал операций межотчетного периода;
- журнал регистрации приходных и расходных ордеров (ф.0504093);
- ведомость дополнительных доходов физических лиц, облагаемых НДФЛ, страховыми взносами (ф. 0504094).