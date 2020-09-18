Налоговики не будут подавать в суд на физлиц, пока долг по налогам не превысит 10 тыс. рублей

Увеличат пороговое значение суммы налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов с 3 тысяч до 10 тысяч рублей для обращения налоговых органов в суды с заявлением о взыскании указанных платежей с физлиц, не являющихся ИП. Поправки внесут в ст.48 НК.

Соответствующий законопроект № 1022670-7 поступил в Госдуму.

Отметим, если сумма налоговой задолженности еще не достигла 10 000 руб., но истекает 3-летний срок давности, то тогда налоговики обратятся в суд за взысканием этой небольшой суммы долга.

А в течение 3-летнего они будут ждать, пока сумма долга не дойдет до 10 000 и только когда этот предел будет превышен, подадут в суд.

Кроме того, в статью 70 НК вносятся изменения, предусматривающие установление единых для физлиц и организаций условий направления требований об уплате недоимки и задолженности по пеням и штрафам в случае, если сумма недоимки не превышает 3 000 рублей.