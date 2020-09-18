Минфин решил заткнуть нефтяные дыры в бюджете повышением налога на другие ископаемые в 3,5 раза

Минфин считает справедливым повышение в 3,5 раза ставки НДПИ для калийных солей, а также полезных ископаемых, содержащих компоненты с высокой добавленной стоимостью (никель, титан, платиноиды).

Министерство обсудило с представителями бизнеса законопроект, который предполагает повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургической и химической отраслей, написано в сообщении на сайте Минфина.

Министр финансов Антон Силуанов по итогам совещания заявил, что существенного ухудшения финансового положения компаний этих отраслей не произойдет, ведь у большинства добывающих компаний рентабельность по чистой прибыли превышает 20%, а в отдельных случаях достигает 50%.

Корректировки повысят справедливость налоговой нагрузки на компании, считают в министерстве.

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«Если посмотреть уровни налогообложения по многокомпонентным рудам в процентах от выручки, то у нас этот сектор вообще характеризуется одним из самых низких уровней налоговых изъятий. Не говоря уже про общемировые величины налоговых изъятий по такого рода компаниям, работающим в этих секторах», — отмечал ранее Министр финансов Антон Силуанов.

Судя по пресс-релизу, все обсуждение с бизнесом свелось к тому, что его поставили перед фактом. В качестве утешения предпринимателям предлагают думать о том, что они примут участие в решении общегосударственных задач. Дополнительные средства от введения коэффициента, в том числе будут направлены на выполнение социальных обязательств государства в период распространения коронавируса