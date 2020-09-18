Предлагают ввести студенческий капитал выпускникам ВУЗов и ССУЗов

В Госдуме предложили ввести так называемый «студенческий капитал». С инициативой выступила «Справедливая Россия».

Заместитель руководителя фракции Федот Тумусов разработал законопроект, согласно которому выпускникам ВУЗов после получения диплома будут выдавать 500 тысяч рублей, а выпускникам средних специальных — 250 тысяч.

Законопроект предлагает дополнить Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» статьей 36.1 «Студенческий капитал».

«При поступлении на имя каждого студента создается специальный банковский счет, куда зачисляется сумма в размере 500 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, и в размере 250 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования», — подчеркивается в документе.

Причем, такая возможность будет как у обучающихся платно, так и бесплатно.

Использовать студенческий капитал предполагается только для определенных целей — аренда жилья, оплата проезда, возможно, открытие своего дела.

По материалам «РИА Новости».