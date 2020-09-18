От провайдеров требуют установку за свой счет оборудования для фильтрации трафика. Хотя обещали оплатить из бюджета

Роскомнадзор требует от небольших интернет-провайдеров установку оборудования для фильтрации трафика за свой счет. Хотя по закону его должны оплатить из бюджета.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Устанавливать ТСПУ компании обязывает закон о «суверенном интернете», вступивший в силу 1 ноября 2019 года. В соответствии с ним ТСПУ должны фильтровать трафик и ограничивать доступ к запрещенным сайтам. Эти устройства, к которым относится оборудование DPI (Deep Packet Inspection, глубокая фильтрация трафика), операторам предоставит Роскомнадзор, а их установка и обслуживание будут осуществляться за счет бюджета, утверждали ранее в Минцифры. До вступления в силу закона о «суверенном интернете» Роскомнадзор тестировал оборудование RDP.ru на сетях операторов связи в Уральском федеральном округе.

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Однако, как указывает эксперт Дмитрий Галушко,гендиректор консалтинговой компании «ОрдерКом»:

"Например, чтобы обеспечить пропускную способность в 100 Мб/с для DPI, небольшому оператору в Коми или Норильске придется ежемесячно платить до 300 тыс. руб. за аренду дополнительного канала, который в этих регионах может обеспечить только "Ростелеком"",— поясняет господин Галушко.

Вопрос вызывает и требование установки исключительно оборудования RDP.ru, хотя Роскомнадзором одобрено 13 производителей, а многие операторы уже имеют установленные DPI, отмечает он.

Как пишет издание, крупные федеральные операторы связи оборудование уже установили.