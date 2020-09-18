Табачный бизнес просит правительство не повышать акцизы на 20%, предлагая компромисс в 8%

Представители табачного бизнеса просят правительство не повышать ставку акциза на 20%. Они предлагают альтернативный вариант с повышением на 8%.

Представители отрасли считают, что 20-процентное повышение не позволит бюджету получить дополнительно 70 млрд рублей, на которые рассчитывает Минфин, — этому помешает увеличение объемов нелегальной торговли, пишут «Известия».

В Правительство обратился Совет по вопросам развития табачной промышленности (объединяет лидеров рынка Philip Morris, JTI и др.) с предложением об увеличении твердой ставки по акцизу на 8%. В результате, подсчитал Совет, госказна получит 630 млрд дохода.

Представители табачного бизнеса посчитали, что не столь радикальное повышение акциза спровоцирует увеличенние нелегальной торговли с 16 до 17% (вместо 29% при повышении акциза на 20%), а значит, позволит принести бюджету дополнительные 67 млрд рублей. Когда как, по мнению бизнеса, 20-процентное повышение акциза принесет казне лишь 46 млрд рублей из-за указанного выше роста нелегальной продукции.

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Член координационного совета по снижению потребления табака и иной никотинсодержащей продукции при Минздраве Виктор Зыков сказал изданию, что ставки акциза на табак следует повышать более смелыми темпами. По его мнению, повышение цен может реализовать сразу две цели — борьбу с курением и наполнение бюджета.

Правда, повышение цен вряд ли скажется на количестве курильщиков. Люди либо продолжат покупать подорожавшие сигареты, либо начнут их заменять чем-то другим.