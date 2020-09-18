Россияне резко увеличили покупку иностранной валюты

В условиях падения курса рубля россияне стали создавать себе подушку безопасности. Вырос спрос на крупные суммы валюты — более $2000.

Данные Центробанка, с которыми ознакомились «Известия», показывают, что в мае и июне покупки не только восстановились после пандемии, но и побили шестилетний рекорд.

В феврале и марте граждане, купившие валюту на сумму более $5 тыс., в общей сложности приобрели $31,6 млн и $44,21 млн, в мае и июне объем валюты увеличился до $310,6 млн и $607,2 млн соответственно. В мае спрос на суммы от $2001 до $5 тыс. составил $370,65 млн, в июне — $824,3 млн, а совокупный объем за два месяца составил $1,194 млрд. Эти показатели оказались максимальными за последние шесть лет.

Тренд на покупку валюты продолжается, но дальше он будет уже не столь массовым, россияне удовлетворили первичные потребности в резервах, и из-за падающих доходов вкладывать в валюту уже может быть просто нечего, считают эксперты. Кроме того, они не считают нынешний всплеск покупки валюты сезонным, как в предыдущие годы. Просто люди хотят создать себе подушку безопасности из-за неуверенности в будущем.