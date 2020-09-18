Выплаты за физлиц по договорам ГПХ освободят от взносов

Внесут поправки в статью 422 НК, которая регулирует перечень доходов, не облагаемых страховыми взносами.

В п.1 ст. 422 НК добавят новый подпункт 16:

суммы, выплачиваемые плательщиком на возмещение фактически произведенных и документально подтвержденных расходов физлица, связанных с выполнением работ, оказанием услуг по договорам ГПХ, а также оплата плательщиком таких расходов.

Одновременно отменяется абзац 8 пп. 2 п. 1, который гласит:

с расходами физлица в связи с выполнением работ, оказанием услуг по договорам гражданско-правового характера.

Законопроект № 1022670-7 с поправками в НК внесен в Госдуму.

Таким образом не надо будет облагать взносами и те расходы, который заказчик оплатил сам за исполнителя.

Сейчас же расходы исполнителя по договору ГПХ не облагаются взносами только если их оплатил сам исполнитель-физик и ему их компенсирует заказчик. Если же заказчик сам их оплачивает, например, купит билеты, то это уже не компенсация, и облагается взносами.

В новой версии НК это недоразумение будет исправлено.