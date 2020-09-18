Бухгалтерский юмор из TikTok. Пятничное

Пятничная подборка бухгалтерского юмора из TikTok. О балансе, о проводках, о ЕНВД и не только.

Буквально вчера на «Клерке» рассказывали о бухгалтерах в TikTok, о жизни на фоне папочек. Вот очередная порция из разных аккаунтов.

Когда просят «нарисовать» баланс:

Когда спрашивают, «почему ты не знаешь проводки, ты же училась?»:

Когда пришла на собеседование после самоизоляции:

Когда на месте бухгалтерии раньше была парикмахерская:

Когда прилетает требование:

Немного о ЕНВД:

Картинка, кстати, с «Клерка».

И наконец, когда официально наступает вечер пятницы:

Всем отличной пятницы!