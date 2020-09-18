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Бухгалтерский юмор из TikTok. Пятничное

Пятничная подборка бухгалтерского юмора из TikTok. О балансе, о проводках, о ЕНВД и не только.

Буквально вчера на «Клерке» рассказывали о бухгалтерах в TikTok, о жизни на фоне папочек. Вот очередная порция из разных аккаунтов.

Когда просят «нарисовать» баланс:

@anna.accountant2

Если попаду в реки, напишите в комментариях ##финансоваяграмотность ##финансылегкоипросто ##эксперт ##бухгалтерия ##финансы ##бухгалтер

♬ How You Like That - BLACKPINK

Когда спрашивают, «почему ты не знаешь проводки, ты же училась?»:

@dasha.baskak

##дураконлайн##игры##работа##работодатель##универ##учеба##бухгалтер##карты##мем##жиза

♬ Играем в дурака - Poltorashkina

Когда пришла на собеседование после самоизоляции:

@hahamama11

Когда уже 5лет не работаешь бухгалтером ##максимгалкин##лучшевсех##бухгалтер##самоизоляция

♬ оригинальный звук - 69_one_love_

Когда на месте бухгалтерии раньше была парикмахерская:

@ksusha_hd

Трудовые будни))) ##рекомендации##топ##бухгалтер##работа

♬ bad guy（meow version） - funny

Когда прилетает требование:

@maikova_

Небольшая несостыковочка в видео для особо внимательных))) кто заметил?😊 ##хочуврек##яработаю##бухгалтерия##ниднябезработы

♬ оригинальный звук - user2618174183171

Немного о ЕНВД:

@kapusta.nbf

шаблон заявления вы можете получить написав в Instagram ##налоги##бухгалтерия##финансы##бизнес

♬ Прощай, моя любовь - Юлия Савичева

Картинка, кстати, с «Клерка».

И наконец, когда официально наступает вечер пятницы:

@govorova_group

##ретролето##бухгалтер##удаленка##налоги##бизнес##бухгалтерия

♬ РАЗРЕШИЛ - пУндяков

Всем отличной пятницы!

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