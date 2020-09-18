Бухгалтерский юмор из TikTok. Пятничное

Пятничная подборка бухгалтерского юмора из TikTok. О балансе, о проводках, о ЕНВД и не только.
Буквально вчера на «Клерке» рассказывали о бухгалтерах в TikTok, о жизни на фоне папочек. Вот очередная порция из разных аккаунтов.
Когда просят «нарисовать» баланс:
@anna.accountant2
Если попаду в реки, напишите в комментариях ##финансоваяграмотность ##финансылегкоипросто ##эксперт ##бухгалтерия ##финансы ##бухгалтер♬ How You Like That - BLACKPINK
Когда спрашивают, «почему ты не знаешь проводки, ты же училась?»:
@dasha.baskak
##дураконлайн##игры##работа##работодатель##универ##учеба##бухгалтер##карты##мем##жиза♬ Играем в дурака - Poltorashkina
Когда пришла на собеседование после самоизоляции:
@hahamama11
Когда уже 5лет не работаешь бухгалтером ##максимгалкин##лучшевсех##бухгалтер##самоизоляция♬ оригинальный звук - 69_one_love_
Когда на месте бухгалтерии раньше была парикмахерская:
@ksusha_hd
Трудовые будни))) ##рекомендации##топ##бухгалтер##работа♬ bad guy（meow version） - funny
Когда прилетает требование:
@maikova_
Небольшая несостыковочка в видео для особо внимательных))) кто заметил?😊 ##хочуврек##яработаю##бухгалтерия##ниднябезработы♬ оригинальный звук - user2618174183171
Немного о ЕНВД:
@kapusta.nbf
шаблон заявления вы можете получить написав в Instagram ##налоги##бухгалтерия##финансы##бизнес♬ Прощай, моя любовь - Юлия Савичева
Картинка, кстати, с «Клерка».
И наконец, когда официально наступает вечер пятницы:
@govorova_group
##ретролето##бухгалтер##удаленка##налоги##бизнес##бухгалтерия♬ РАЗРЕШИЛ - пУндяков
Всем отличной пятницы!