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Переход на маркировку шин будет проходить в три этапа

Скоро шины и покрышки можно будет купить с кодами Data Matrix, по которым можно убедиться в легальности производства, получить данные о производителе, стране изготовления и спецификациях. Импортных шин это тоже касается. Но у перехода к обязательной маркировке есть нюансы. Она будет идти постепенно – в три этапа.

Первый этап. С 01.11.2020 все импортеры и производители будут производить и импортировать только маркированные шины и подавать в систему «Честный знак» сведения об их вводе в оборот. При этом оптовые компании, работающие с ними напрямую, должны будут также передавать сведения о движении маркированных шин, а розничные организации при продаже маркированных шин через кассу должны будут подавать сведения об их выбытии при сканирования кодов на онлайн-кассе.

В указанный период немаркированные шины можно будет продавать в обычном порядке.

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Шины, приобретенные за пределами РФ до 01.11.2020 можно будет ввезти в РФ в немаркированном виде до 15.12.2020 при наличии документов, подтверждающих дату приобретения.

Второй этап. С 15.12.2020 продажа немаркированных шин будет считаться нарушением действующего законодательства. Все шины с этого момента продаются только в маркированном виде. Разрешено хранение немаркированных шин.

Третий этап. С 01.03.2021, помимо вышеперечисленных мер, запрещено и хранение немаркированных шин. К этой дате обязательно должны быть промаркированы все товарные остатки.

Поскольку обязанности участников оборота по отгрузке маркированных шин и подаче сведений в систему возникают не ранее 01.11.2020, а до этой даты многие компании уже начали отгрузки маркированных шин, не подавая сведений об этом в «Честный знак», неизбежно возникновение разрывов прослеживаемости. Например, когда шины, промаркированные одним участником оборота, продаются другому и далее третьему, но в системе «Честный знак» до сих пор «числятся» на первом, поскольку информация об обороте шин в указанный период была не обязательна и могла не передаваться.
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Такая ситуация штатная для переходного этапа, и для её корректной обработки предусмотрены следующие меры:

  1. В универсальном передаточном документе можно отразить продажу маркированных шин, которые по «числятся» не на вашей компании. Подобную продажу можно будет сделать многократно в период с 01.11.2020 до 01.03.2021, и однократно с 01.03.2021, в любом случае – без каких-либо санкций.
  2. Также шины, собственником которых в «Честном знаке» вы не являетесь, можно будет вывести из оборота через контрольно-кассовую технику (путем розничной продажи) – тоже без фиксации каких-либо нарушений. Оба пункта относятся к шинам, введенным в оборот до 01.03.2021.
Таким образом, начав работать с маркированными шинами уже сейчас, можно заблаговременно отладить свои бизнес-процессы и обеспечить себе бесперебойный старт работы с обязательной маркировкой шин.

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