Переход на маркировку шин будет проходить в три этапа

Скоро шины и покрышки можно будет купить с кодами Data Matrix, по которым можно убедиться в легальности производства, получить данные о производителе, стране изготовления и спецификациях. Импортных шин это тоже касается. Но у перехода к обязательной маркировке есть нюансы. Она будет идти постепенно – в три этапа.

Первый этап. С 01.11.2020 все импортеры и производители будут производить и импортировать только маркированные шины и подавать в систему «Честный знак» сведения об их вводе в оборот. При этом оптовые компании, работающие с ними напрямую, должны будут также передавать сведения о движении маркированных шин, а розничные организации при продаже маркированных шин через кассу должны будут подавать сведения об их выбытии при сканирования кодов на онлайн-кассе.

В указанный период немаркированные шины можно будет продавать в обычном порядке.

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Шины, приобретенные за пределами РФ до 01.11.2020 можно будет ввезти в РФ в немаркированном виде до 15.12.2020 при наличии документов, подтверждающих дату приобретения.

Второй этап. С 15.12.2020 продажа немаркированных шин будет считаться нарушением действующего законодательства. Все шины с этого момента продаются только в маркированном виде. Разрешено хранение немаркированных шин.

Третий этап. С 01.03.2021, помимо вышеперечисленных мер, запрещено и хранение немаркированных шин. К этой дате обязательно должны быть промаркированы все товарные остатки.

Поскольку обязанности участников оборота по отгрузке маркированных шин и подаче сведений в систему возникают не ранее 01.11.2020, а до этой даты многие компании уже начали отгрузки маркированных шин, не подавая сведений об этом в «Честный знак», неизбежно возникновение разрывов прослеживаемости. Например, когда шины, промаркированные одним участником оборота, продаются другому и далее третьему, но в системе «Честный знак» до сих пор «числятся» на первом, поскольку информация об обороте шин в указанный период была не обязательна и могла не передаваться.