Банк непрофильных активов «Траст» подал иск на 306 млрд рублей к бывшему совладельцу Бинбанка Микаилу Шишханову, а также к топ-менеджменту банка, следует из картотеки арбитражных дел. Иск к Шишханову подан на исходе трехлетнего срока исковой давности. Об этом сообщает The Bell.

Арбитражный суд Москвы принял иск «Траста» к Микаилу Шишханову и топ-менеджерам Бинбанка. Среди них: бывший первый заместитель председателя правления Александр Лукин, экс-член правления Алексей Фарафонтов и экс-член совета директоров Кирилл Любенцов. Позднее в картотеке арбитражных дел был зарегистрирован еще один иск «Траста» к Шишханову и другим физлицам — на 22,7 млрд руб.

ЦБ объявил о санации Бинбанка в октябре 2017 года, предварительно оценив дыру в его капитале в 250–350 млрд рублей. Процедуру финансового оздоровления Бинбанка, как и всех крупных частных банков, рухнувших в 2017 году, начали по новой схеме — через Фонд консолидации банковского сектора. Она предполагает, что Банк России становится собственником как минимум 75% кредитной организации. Под управление ЦБ перешел и Рост банк, который Бинбанк сам до этого взял на санацию.

После санации Бинбанка и Рост банка в 2017 году Бинбанку потребовалась докапитализация в 57 млрд рублей, а на расшивку операций между Бинбанком и Рост банком регулятор выделил почти 800 млрд рублей.