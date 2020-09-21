Обязаны ли работодатели проверять работников на наличие COVID?

Страсти с коронавирусом уже не так будоражат общественность, однако ряд предписаний продолжает действовать. В частности, обязанность работодателей проверять работников на COVID-19.
Эксперт по трудовым отношениям Юлия Жижерина рассказывает у себя на странице в Facebook.
«Работодатели интересуются, не отменена ли обязанность по проведению исследования работников на предмет наличия у них вируса COVID? И распространяется ли это требование на случаи, если организация официально на дистанционной работе, но периодически все работники бывают в офисе?
На данный момент эта обязанность работодателей продолжает действовать.
Напоминаем, что требование о проведении исследования установлено региональными нормативными актами. Так, например, согласно пп. 2.5-2.6 Приложения 6 к Указу Мэра Москвы от 05.03.2020 №12-УМ в период с 1 июня 2020 г. в течение каждых 15 календарных дней работодатель обязан обеспечить проведение исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в отношении не менее 10% работников, а также обеспечить взятие крови у работников для проведения лабораторного исследования методом иммуноферментного анализа (ИФА) на наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и иммунитета к ней в порядке и сроки, установленные Департаментом здравоохранения города Москвы.
- На наш взгляд, если организация официально на дистанционной работе, но периодически все работники бывают в офисе, проведение исследований работников на наличие Covid необходимо. Могут ли работодателя привлечь к ответственности, если не отправлять работников на исследование? Полагаем, что могут. Соответствующие региональные акты, на наш взгляд, регулируют отношения в сфере санитарного благополучия населения.
- В случае несоблюдения установленных требований, полагаем, работодатель может быть привлечен к ответственности за невыполнение санитарных правил, например, по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ с наложением штрафа на компанию в размере 10 000 до 20 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток».