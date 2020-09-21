Выплату для безработных с детьми предлагают увеличить и сделать бессрочной

В России предлагают сделать бессрочной выплату для безработных с детьми. И увеличить ее более, чем в три раза.

С такой инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов России, пишут «Известия».

«По большому счету инициатива заключается в том, чтобы сохранить кризисную меру поддержки и применять ее на постоянной основе», — пояснил изданию советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егор Пьяных. «Что касается размера доплаты, вопрос требует проработки, но предварительно можно говорить о величине прожиточного минимума на ребенка (сейчас в целом по России — 10,7 тыс. рублей)», — уточнил специалист.

С апреля безработные с детьми могут получать дополниьельную выплату по 3000 рублей на ребенка. На данный момент эта мера продлена на сентябрь.

Размер выплаты предлагают увеличить до размера прожиточного минимума на ребенка, а саму ее сделать постоянной.

В правительстве данную инициативы пока не комментируют, однако, как пишет издание, она может обойтись бюджету в 25-27 млрд рублей в месяц.