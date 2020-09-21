Уточненка с номером 999 вызовет пристальное внимание налоговиков. Делимся документом дсп

C «Клерком» поделились интересным документом — внутренним письмом московских налоговиков по работе с налогоплательщиками, сдавшими уточненные декларации по НДС с номером 999.

Что это за номер и почему к нему такое внимание? В прошлом году Счетная палата нашла баг в программе налоговой АСК НДС-2, которым якобы пользовались мошенники, для реализации схем с НДС. Впрочем, налогоплательщики, за которых сдали такие уточненки, подозревают в махинациях самих налоговиков.

Так вот судя по письму, скан которого мы прилагаем к материалу, налоговики должны уделять особое внимание налогоплательщикам, от имени которых сдана уточненка с номером 999. Будут проверять IP и МАС адреса, рисовать схемы бизнеса и т.д.

Если инспекция не найдет ген.директора, она может обратится даже в МВД.

Впрочем, организации, за которых сдали декларации неизвестные люди, сами могут сообщить в полицию о мошенничестве. Но спасет ли их это от вот такого пристального внимания налоговиков?