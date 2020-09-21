Сбербанк сменил логотип

Группа Сбербанк отказалась от слова «банк» в новом логотипе — теперь экосистема будет работать под названием «Сбер».

Корреспондент агентства РИА Новости на минувшей неделе обратил внимание, что со стены головного офиса на Вавилова, 19 сняли эмблему банка. Источник в кредитной организации тогда рассказал РИА Новости, что новую представят 24 сентября.

Новый логотип, с которым ознакомилось агентство, — это градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием «Сбер», выполненным в зеленом цвете

Слово «банк» уберут из названия большинства компаний экосистемы. Например, лизинговая компания теперь называется «СберЛизинг». При этом у каждой будет собственный цвет в логотипе, рассказал источник в группе. Так, например, в логотипе медицинского сервиса «СберЗдоровье» вторая часть названия выполнена в темно-розовом цвете, у «СберЛизинга» и «СберСтрахования» — в зеленом, а у компании «СберРешения» — в светло-синем.