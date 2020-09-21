В перечень непродовольственных товаров первой необходимости внесли изменения. Грядет вторая серия карантина?

Правительство внесло изменения в свое мартовское распоряжение 762-р, которым был установлен перечень непродовольственных товаров первой необходимости.

Это те товары, продавцам которых можно было работать в нерабочие дни, объявленные президентом из-за коронавируса.

Теперь в этот список добавили смазочные материалы.

На сайте Правительства поясняется, что смазочные материалы широко используются в промышленности и быту. Включение их в перечень позволит обеспечить бесперебойную работу оборудования и различной техники при любых ситуациях, в том числе при угрозе распространения опасных заболеваний и введении ограничительных мер.

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости был утверждён 27 марта в связи с распространением коронавируса. В него вошли детские товары, моющие средства, санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства, зоотовары, бензин, дизельное и газомоторное топливо, спички, свечи.