Иностранцев будут ставить на налоговый учет по новым правилам

Минфин издал приказ с новыми правилами учета в налоговых органах физических лиц — иностранных граждан и лиц без гражданства, не являющихся предпринимателями. Приказ от 11 сентября 2020 г. № 188н вступит в силу 17 октября 2020 г.

Постановке на учет подлежат физлица, которые зарегистрированы по месту жительства (поставлены на учет по месту пребывания) в РФ, получили статус адвоката в России, которым принадлежат недвижимое имущество или транспортные средства в России или выданы свидетельства о праве на наследство них, а также которые не имеют на территории РФ места жительства (места пребывания), принадлежащих им недвижимого имущества и (или) транспортных средств, а также не состоящие на учете в налоговых органах в отношении которых организациями (предпринимателями) представляются сведения в налоговые органы (п. 2 ст. 230 Налогового кодекса).

В приказе содержится перечень необходимых документов для постановки на учет. Так, например, для постановки на учет иностранцу, состоящему на учете по месту пребывания, надо будет предоставить заявление, документ, удостоверяющий личность и отрывную часть бланка уведомления о прибытии физлица в место пребывания с отметкой отдела миграционного учета.

Документом так же установлен порядок снятия иностранных граждан с налогового учета.