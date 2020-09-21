Эвотор получил предупреждение от ФАС за нарушение антимонопольного законодательства

ФАС выдала предупреждение производителю контрольно-кассовой техники «Эвотор», сообщается на сайте антимонопольной службы.

На ООО «Эвотор» стали поступать жалобы от клиентов — пользователей моделей ККТ. ФАС обнаружила, что компания на модели ККТ своего производства устанавливает программное обновление, после которого сим-карты сторонних операторов подвижной радиотелефонной связи перестают работать. Также компания сообщила пользователям этой техники о необходимости замены сим-карт на специальные «смарт-карты», принадлежащие самой «Эвотор».

Действия компании «Эвотор», выразившиеся в навязывании пользователям ККТ невыгодных условий договора, содержат признаки нарушения Закона о защите конкуренции, указывает ФАС.

Антимонопольное ведомство выдало компании предупреждение об устранении нарушения. Исполнить его компания должна в срок до 30 сентября 2020 года. С текстом предупреждения можно ознакомиться на сайте ФАС.