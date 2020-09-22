Упростят въезд в Россию иностранцев, у которых здесь есть родственники

Сегодня в Госдуму внесен правительственный законопроект № 1024217-7 с изменениями в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Законопроект предусматривает возможность оформлять многократные долгосрочные частные визы иностранным гражданам, являющимся близкими родственниками (супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) граждан РФ, на основании заявления в письменной форме гражданина РФ о въезде указанной категории иностранных граждан в РФ.

Теперь в этом случае не надо будет оформлять приглашения через территориальные органы МВД.

Для таких иностранных граждан законопроектом увеличивается срок действия многократных частных виз до одного года, при этом исключается из действующего законодательства ограничение, согласно которому суммарный срок пребывания иностранного гражданина на территории РФ по многократной визе не должен превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 дней. Таким образом, разрешенный период пребывания указанной категории иностранных граждан в РФ составит срок до 1 года, который создаст комфортные условия для оформления разрешения на временное проживание или вида на жительство в РФ.