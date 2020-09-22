Пенсионерам объявили, что хранить пенсию на карте опасно. Так ли это на самом деле?

При неполучении пенсии в течение 6 месяцев подряд ее выплата приостанавливается Пенсионным фондом на 6 месяцев.

Если за эти 6 месяцев, на которые была приостановка, человек так и не подал в ПФР заявление о возобновлении выплат, срабатывает уже не приостановка, а прекращение.

Такая норма заложена в статье 24 Федерального закона №400-ФЗ от 28.12.2013 «О страховых пенсиях».

Отметим, что эту норму разные эксперты трактуют по-разному.

Например, сегодня агентство «Прайм» сообщило, что оставлять пенсию на карте опасно.

Как сообщил агентству эксперт «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган, получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.

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Между тем позволим себе не согласиться с мнением данного эксперта.

Дело в том, что Пенсионный фонд не имеет возможностей отслеживать счета пенсионеров, поэтому не знает, кто снимает деньги, а кто нет.

Когда пенсионер получает пенсию через почту, то здесь все понятно. Если человек не приходит за деньгами 6 месяцев, или почтальон полгода безуспешно стучится в закрытую дверь, Пенсионный фонд об этом узнает и выплату приостановит.

А вот с перечислением денег в банк, все не так просто.

Юристы считают, что деньги, переведенные на карту, считаются полученными, поэтому на них статья 24 закона № 400-ФЗ не распространяется.

Полагаем, что если бы подобные случаи прекращения выплаты пенсии на карту или счет в банке из-за того, что пенсионер их там копит, а не снимает ежемесячно, были на практике, такие истории наверняка бы приобрели некоторую гласность и обсуждались бы в Интернете.