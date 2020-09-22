Статистическую отчетность обяжут сдавать только в электронном виде

Организации и ИП обяжут сдавать отчетность в Росстат только в электронном виде. И случиться это может уже с 2021 года.

Такие поправки в закон «Об официальном статистическом учёте и системе государственной статистики в Российской Федерации» подготовило Правительство РФ. Законопроект уже внесен в Госдуму.

Передача первичных статистических данных на бумажных носителях не в полной мере отвечает задачам цифровизации государственного управления, заявляется в пояснительной записке к проекту. По мнению авторов документа, бумажная отчетность снижает качество работы с данными и увеличивает риск недостоверности.

Кроме того, отчетность на бумаге увеличивает время получения статистических данных, ведь её могут отправлять и по почте.

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Отправка статистических данных в электронном виде потребует наличия электронной цифровой подписи. В проекте указано, что подпись может быть любой, по выбору респондента.

В пояснительной записке заявлено, что никаких затрат на ЭЦП респонденты не понесут, поскольку к моменту вступления в силу поправок все субъекты экономической деятельности и так должны будут её иметь. И ссылаются при этом на закон о бухгалтерском учете, который обязывает сдавать бухотчетность только в электронном виде абсолютно все организации, даже субъектов МСП (начиная с отчетности за 2020 год). О том, что индивидуальные предприниматели такую отчетность не сдают, авторы проекта явно не в курсе. Может хотя бы депутаты в Госдуме обратят на это внимание.

Заметим, что малый бизнес обяжут сдавать статотчетость в электронном виде только с 2022 года. Это явно связано с тем, что в 2021 году будет проводится сплошное статистическое наблюдение, которое проводится раз в пять лет.