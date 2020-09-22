Для обвиняемых в налоговых преступлениях уточнят порядок возмещения ущерба

Госдума 22 сентября приняла во втором чтении законопроект об уточнении порядка прекращения уголовного преследования в связи с возмещением ущерба, причинённого бюджетной системе страны. Действующий порядок предлагается распространить на случаи, когда ущерб был возмещён уже после назначения судебного заседания, но до удаления суда в совещательную комнату.

Сейчас прекратить уголовное преследование лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении налоговых преступлений и преступлений, связанных с уклонением от уплаты страховых взносов в связи с возмещением ущерба, можно только до назначения судьёй к рассмотрению поступившего в суд дела.

«Такое ограничение является избыточным, поскольку ставит в неравное положение лиц, которые возместили ущерб бюджетной системе до назначения судебного заседания, и тех, которые возместили ущерб в таком же объёме, но после назначения, ещё даже бывает до самого процесса или до подготовительной части процесса», — пояснил ранее заместитель председателя Верховного суда России Владимир Давыдов.

В связи с этим в законопроекте предлагается расширить возможности, с одной стороны, для возмещения ущерба бюджетной системе в полном объёме, а с другой — для расширения процессуальных возможностей по принятию решений вплоть до удаления суда в совещательную комнату.

По материалам «Парламентской газеты».