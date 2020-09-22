В августе с валютных вкладов забрали рекордное количество сбережений

В августе россияне забрали вкладов с валютных счетов на 400 миллионов долларов. В последний раз пиковый отток валютных вкладов был в коронавирусный апрель.

Такую статистику приводит ЦБ, пишут «РБК».

На 1 сентября объем средств населения на валютных вкладах сократился до $89,2 млрд. При этом, с мая на июль объем вкладов в валюте увеличился на $1,36 млрд. До этого в марте со счетов забрали $5 млрд, а в апреде — $1 млрд.

Объем вкладов физлиц в рублях в августе вырос на 23,58 млрд руб., до 25,56 трлн руб., следует из статистики ЦБ. Однако без учета счетов эксроу, на которых хранятся вложения покупателей квартир по договорам долевого участия, российские банки в августе зафиксировали отток рублевых сбережений граждан, подчеркивал регулятор.

По данным ЦБ, вкладчики забирали средства в основном из крупных банков из топ-100.