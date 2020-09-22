Расходы на закупку лекарств от редких болезней сокращать не будут. Так сказали в Минфине

Экономить на закупке лекарств от редких болезней в 2021-23 годах в Минфине не будут, сообщает РБК. Появившаяся четыре дня назад информация о сокращении бюджета на эту сферу не соответствует действительности.

Программа Минздрава «14 высокозатратных нозологий» предусматривает выделение средств из госбюджета именно на закупку дорогостоящих лекарств для редких (орфанных) заболеваний. В первоначальной версии проекта федерального бюджета говорилось о сокращении затрат на этот пункт. Однако в уточненной версии проекта расклад иной.

«В уточненной версии законопроекта средства на программу „14 высокозатратных нозологий“ заложены в полном объёме, без сокращения финансирования», — говорят в Минфине.

Более того, в 2020 году на эти меры выделено 61,8 млрд руб., а в проекте бюджета на 2021 год заложено 64,3 млрд рублей.