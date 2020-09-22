«Яндекс» ведет переговоры о покупке «Тинькофф Банка»

TCS Group (головная компания Тинькофф Банка) ведет переговоры о своей продаже Yandex N.V., сообщают «Ведомости».
«Клерку» подтвердили в Тинькофф, что на сайте Лондонской фондовой биржи есть такое официальное сообщение.
«Яндекс» подтверждает:
«Стороны пришли к принципиальному соглашению по сделке, которая будет состоять из денежных средств и вознаграждения акциями на сумму около 5,48 млрд долларов США или 27,64 доллара США за акцию Тинькофф», — говорится в сообщении «Яндекса».
«Яндекс» может возместить до 50% акций Тинькофф своими бумагами, а остальные 50% будут оплачены денежными средствами.