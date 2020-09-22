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«Яндекс» ведет переговоры о покупке «Тинькофф Банка»

TCS Group (головная компания Тинькофф Банка) ведет переговоры о своей продаже Yandex N.V., сообщают «Ведомости».

«Клерку» подтвердили в Тинькофф, что на сайте Лондонской фондовой биржи есть такое официальное сообщение.

«Яндекс» подтверждает:

«Стороны пришли к принципиальному соглашению по сделке, которая будет состоять из денежных средств и вознаграждения акциями на сумму около 5,48 млрд долларов США или 27,64 доллара США за акцию Тинькофф», — говорится в сообщении «Яндекса».

«Яндекс» может возместить до 50% акций Тинькофф своими бумагами, а остальные 50% будут оплачены денежными средствами.

 

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