«Яндекс» ведет переговоры о покупке «Тинькофф Банка»

«Стороны пришли к принципиальному соглашению по сделке, которая будет состоять из денежных средств и вознаграждения акциями на сумму около 5,48 млрд долларов США или 27,64 доллара США за акцию Тинькофф», — говорится в сообщении «Яндекса».