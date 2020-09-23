Код ОКВЭД в декларации ни на что не влияет

Коды видов экономической деятельности, внесенные в ЕГРИП до 11.07.2016 (ОКВЭД 1), в автоматическом режиме приведены в соответствие с ОКВЭД 2 с учетом переходных ключей, разработанных Минэкономразвития.

Об этом в очередной раз напоминает ФНС в письме № ЕД-17-14/244@ от 03.09.2020.

Налоговики также пояснили обратившемуся к ним с запросом предпринимателю, что информация о переходе на новые коды ОКВЭД размещалась на сайте ФНС. Там же сообщалось, что в случае возникновения нестыковок в ходе преобразования кодов, необходимо направить в ФНС соответствующее заявление с целью уточнения кодов ОКВЭД.

Кроме того, в письме ФНС сообщается, что заявленные при регистрации виды деятельности в соответствии с кодами по ОКВЭД не влияют на определение налогоплательщиком своих налоговых обязательств, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством о налогах и сборах.

Порядком заполнения деклараций (расчетов) не установлена обязанность указания конкретного кода ОКВЭД (основного или дополнительного), по которому фактически осуществляется деятельность, поскольку данный показатель не оказывает влияния на расчет сумм налога (страховых взносов), подлежащих уплате в бюджет.

Согласно подходам, существующим в судебно-арбитражной практике, присвоение налогоплательщиком какого-либо кода вида деятельности по ОКВЭД не лишает его права на осуществление других видов деятельности и не свидетельствует о получении им необоснованной налоговой выгоды.