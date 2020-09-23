Маркировка ювелирных изделий станет обязательной с 1 января 2021 года

Маркировка ювелирной продукции станет обязательной с 1 января 2021 года. На эксперимент по этой маркировке отводится всего 1 месяц — он начнется с 1 декабря 2020. Это следует из сообщения пресс-службы Минфина.

Оборот изделий без маркировки будет разрешен до 1 июля 2021 года

«Внедрение элементов цифровизации в сфере оборота драгметаллов обеспечит оперативный доступ к полной информации о приобретенном ювелирном изделии как для покупателей, так и для представителей надзорных органов. При этом можно будет ознакомиться с данными о происхождении изделия и его физико-химическими характеристиками», — заявил на Московской ювелирной выставке-конгресса J-1 заместитель Министра финансов Алексей Моисеев.

Руководитель Федеральной пробирной палаты Юрий Зубарев считает, что государственная система прослеживаемости позволит эффективно выявлять потенциальных нарушителей на всех этапах — от добычи драгметаллов до производства и продажи ювелирного украшения.

Система маркировки ювелирных изделий есть и сейчас, но пока она добровольна.