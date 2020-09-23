Лекарства подорожали почти на 9 %

За год цены на лекарства и медицинские изделия в России выросли на 8,4 %. А некоторые препараты подорожали даже более чем на 20 %. Например, йод стал дороже на 29 %, линекс — на 28 %, ртутный медицинский термометр — на 27 %, анальгин — на 18 %.

Правда есть и медикаменты, которые подешевели. Это эссенциале (цена ниже прошлогодней на 1 %) и винпоцетин (на 10 %).

Это следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились «Известия».

Производители отмечают, что причина роста цен — изменение курса валют. Лекарства будут продолжать дорожать, поскольку даже отечественные производства сильно зависят от импорта, заявляют эксперты.

Помимо девальвации рубля, есть и другие причины подорожания — введение обязательной маркировки лекарств с 1 июля и ажиотажный спрос на ряд препаратов на старте пандемии коронавируса.

«Сошлось несколько факторов, поэтому подорожание оказалось таким заметным. Можно ожидать, что до конца года рост цен составит еще до 10%. При этом мы уже видим тенденции экономии в потреблении, они связаны с падением доходов и подорожанием средств. Люди начинают отказываться от препаратов, которые не считают необходимыми — допустим, витаминов, пробиотиков», — прокомментировал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.