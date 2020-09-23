Для рыбной промышленности внесут поправки в НК для возмещения НДС

Правительство внесло в Госдуму проект поправок к Налоговому кодексу, который признает российской рыбу и рыбную продукцию, добытую, переработанную, а также отгруженную и экспортированную из исключительной экономической зоны (ИЭЗ).

Рассмотреть законопроект депутаты планируют в осеннюю сессию, сообщили «Коммерсанту» участники рынка. Они надеются, что предлагаемые поправки позволят российским компаниям избежать проблем при возмещении НДС при отправке на экспорт продукции из ИЭЗ.

Сейчас экспортеры имеют возможность вернуть 10%. Но в 2019 году Федеральная налоговая служба начала отказывать в возмещении, ссылаясь на то, что ИЭЗ не относится к территории российского налогообложения. Позицию ФНС поддержали суды. В частности, законным был признан отказ инспекции ФНС по Первомайскому району Владивостока возмещать 39,7 млн руб. «Дальтрансфлоту». Компания приобретала рыбу в ИЭЗ у ПАО НБАМР, после чего реализовывала ее в Южной Корее транзитом через порт Владивосток. Однако суды посчитали, что заход судов «Дальтрансфлота» в порт был связан только с оформлением, а не погрузкой или выгрузкой продукции на территории России.

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Аналогичный отказ от инспекции ФНС по Ленинскому району Владивостока получила компания «Алитет ДВ», приобретавшая рыбу у АО ДМП-РМ и ПАО «Преображенская база тралового флота». Ей отказали в возмещении 12,9 млн руб.

Признание территории России местом продажи добытых в ИЭЗ рыбы и рыбопродукции, к чему и должно привести принятие поправок к НК,— это унификация налоговых подходов, считают в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота. Аналогичный подход сейчас применяется в отношении добытых в ИЭЗ углеводородов: они облагается НДС, но их возмещение производится при экспорте.