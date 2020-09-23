У Сбербанка появится СберЗвук

Сбербанк создаёт новый сервис аудиостриминга на базе независимого игрока — компании «Звук». Сервис получит бренд СберЗвук и объединит на своей платформе 40 млн композиций от ведущих правообладателей мира (Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group), локальных и независимых звукозаписывающих студий, а также коллекцию популярных аудиокниг и подкастов.

По итогам сделки Сбербанк получит 100% акций компании «Звук». Генеральным директором сервиса будет вновь назначен Михаил Ильичёв, который руководил «Звуком» с 2014 по 2017 год. Нынешний генеральный директор, Игорь Мухин, останется в команде.

Аудиостриминг — стратегически важный элемент индустрии Lifestyle и крупнейших экосистем мира. Музыка способствует вовлечённости новых клиентов, легко встраивается в пакетные предложения. Подписчики музыкальных сервисов чаще совершают покупки в рамках одной и той же онлайн-сессии. Всё это позволяет улучшать клиентский опыт в рамках одной экосистемы и повышать лояльность к основному бренду.

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В результате сделки «Звук» будет максимально интегрирован в экосистему Сбербанка по всем ключевым направлениям, дополнит и улучшит уже существующие сервисы. Наличие собственного музыкального сервиса позволит компаниям экосистемы создавать новые уникальные продукты. Сбербанк и «Звук» уже завершили интеграцию аудиостримингового сервиса со Сбербанк ID, в ближайшее время планируют завершить интеграцию c платёжным сервисом SberPay.

Также музыка будет представлена в будущих сервисах подписки и умных устройствах банка. Логотип и название музыкального сервиса изменятся на всех платформах компании: на сайте sber-zvuk.com, в мобильном приложении и в социальных сетях. Используя операционные и технологические наработки, экспертизу и опыт других бизнесов совместной платформы, создав новые совместные сервисы с компаниями экосистемы Сбербанка, «Звук» сможет стать лидером на рынке аудиостриминга в России.