Самозанятым и ИП упростят получение ипотечных каникул

Действие ипотечных каникул предлагают распространить на индивидуальных предпринимателей и самозанятых россиян. Такой законопроект комитет Госдумы по финансовому рынку рассмотрел 23 сентября накануне первого чтения в палате.

Сегодня для получения ипотечных каникул заёмщик должен предоставить кредитору, в том числе, справку по форме 2-НДФЛ. Это означает, что человек должен быть официально трудоустроен, поскольку документ можно получить у работодателя.



В такой ситуации заёмщик, который является самозанятым, не может претендовать на получение ипотечных каникул, так как его доходы подтверждаются другими документами — к примеру, налоговой декларацией. Из-за этого некоторые банки отказывают гражданам, получающим деньги от предпринимательской или иной деятельности, в предоставлении льготы.

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Инициативой, разработанной группой депутатов, предлагается устранить этот законодательный пробел. Согласно законопроекту, если заёмщик является предпринимателем или физлицом, осуществляющим деятельность по патентной системе налогообложения или с применением специального налогового режима для самозанятых, то он сможет предоставить другие документы о доходах для получения ипотечных каникул. Перечень таких документов кредитор будет определять самостоятельно.

Чтобы не допустить необоснованного предоставления таких каникул, предлагается обязать заёмщика сообщить кредитору об изменении своего среднемесячного дохода, если это случилось после изменений условий кредитного договора и до истечения действия срока периода.

По материалам «Парламентской газеты».