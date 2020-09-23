Маркировку крепкого алкоголя введут в случае успеха эксперимента с пивом

Успех эксперимента по маркировке пива может повлечь его распространение и на крепкий алкоголь, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью «Известиям». По его словам, маркировка пива увеличит прибыль легальных производителей на 2,5-3 млрд руб.

«Пока имеет смысл говорить о маркировке крепкого алкоголя как логичном следующем шаге, но окончательные решения будут приниматься постепенно, исходя из успешности эксперимента», — сказал он.

Министр отметил, что по разным оценкам, объем нелегального пивного рынка может составлять от 5% до 12%, а потери бюджета — достигать 22 млрд рублей в год.

При этом Мантуров подчеркнул, что введение маркировки не приведет к подорожанию товаров для потребителей больше, чем на размер инфляции.

Чем его не устраивает уже существующся система ЕГАИС, глава Минпромторга не рассказал.