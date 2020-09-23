Роскосмос хочет снять фильм в космосе. Потому что Илон Маск отправит туда Тома Круза?

Роскосмос сообщает, что отправит в космос человека, который там снимет первое художественное кино. Полет намечен на осень 2021 года.

Об этом пишут «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

«Госкорпорация «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White впервые в истории создадут художественный фильм в космосе под рабочим названием «Вызов», — отметили в госкорпорации.

В Роскосмосе подчеркнули, что сюжет фильма предусматривает полет на Международную космическую станцию (МКС), который запланирован на осень 2021 года на корабле «Союз МС».

«Главный герой картины, который полетит на МКС и его дублер будут определены по результатам открытого конкурса», — пояснили в госкорпорации.

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В госкорпорации рассказали, для чего это нужно:

«Данная картина будет способствовать популяризации космической деятельности России и героизации профессии космонавта», — подчеркнули в Роскосмосе.

Конечно, хорошее начинание, героизация профессии космонавта. Правда, еще 22 августа в твиттер-аккаунте Space Shuttle Almanac публиковали путевой лист полетов на МКС. В план полетов включили «туристическую поездку» на корабле Илона Маска Crew Dragon, пассажирами которой станут актер Том Круз и режиссер Даг Лайман. Полет запланирован на октябрь 2021 года.

Как пишут «РИА Новости», актер и режиссер хотят снять в космосе часть сцен будущего фильма. Ну а у нас, видимо, в ответ решили снять весь фильм. Эх, была не была!