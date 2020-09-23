Адвокатов-бывших военных освободят от фиксированных взносов. Потому что взносы они платят, а пенсию им все равно не дадут

Адвокатов из числа военных пенсионеров освободят от обязательных фиксированных взносов на ОПС. При этом они по-прежнему смогут платить эти взносы, но уже в добровольном порядке.

Соответствующий законопроект № 970006-7 принят сегодня Госдумой в первом чтении.

Поясним, причиной разработки этого законопроекта стало Постановление Конституционного суда № 5-П/2020 от 28.01.2020.

По закону военные пенсионеры не освобождаются от фиксированных взносов, так как теоретически имеют право на вторую пенсию.

Однако на практике право на вторую, гражданскую пенсию, не всегда можно реализовать.

Например, к моменту достижения пенсионного возраста адвокат не успеет наработать нужное количество баллов. В этом случае вторая пенсия ему не положена, а взносы на нее он зачем-то платил.

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Эту несправедливость устранят данным законопроектом.

КС указал, что работающие по трудовому договору могут заработать 30 баллов для второй пенсии, но для адвоката — это практически анреал. Без уплаты дополнительных взносов сверх обычной суммы это невозможно.

Как заявила сегодня на заседании Госдумы представитель «Единой России», всего в стране 52 адвоката-бывших военных, которых коснется данный законопроект.

Учитывая годовой размер фиксированных взносов на ОПС (32 448 руб.), в 2021 году бюджет ПФР недосчитается 1,7 млн. рублей из-за освобождения этой категории граждан от взносов.

Добавим, что в общем-то аналогичная ситуация наблюдается и с ИП-военными пенсионерам, коих горахдо больше, чем адвокатов. Далеко не все из них смогут наработать себе баллов на вторую пенсию. Но так как в КС обратился именно адвокат, то и поправки внесли только для адвокатов.