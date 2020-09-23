ВВП к концу года упадет на 4%, инфляция составит 3,8%, считает Белоусов

Падение ВВП к концу года ожидается на уровне 4%, сообщил первый вице-премьер Белоусов. При этом, инфляция составит около 3,8%.

«Сегодня можно с достаточной уверенностью сказать, что по итогам года снижение ВВП составит порядка 4%, в прогнозе зафиксирована цифра 3,9%. Для сравнения: падение мировой экономики в текущем году оцениваются в 4,5%, в США — порядка 5-8%, в ЕС — 8-10%»,— сказал Белоусов.

По его словам, такого спада экономики не было с 2009 года.

«Как известно, во втором квартале кризис нанес сильнейший удар по экономике страны. Объем ВВП и реально располагаемые доходы населения упали на 8% к уровню предшествующего года, а оборот розничной торговли упал вдвое больше — на 16%. Уровень безработицы буквально за несколько месяцев вырос с 4,6% до 6%, то есть более чем на 1 миллион человек. Такого спада по глубине и интенсивности экономика не испытывала с 2009 года»,— сообщил он.

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Падение доходов региональных бюджетов с января по сентябрь 2020 года составило 7%.

«Минус 7% — это примерно чуть больше 500 млрд руб. выпадающих доходов»,— заявил господин Белоусов.

При этом инвестиционные расходы субъектов увеличились почти на 40%. Это произошло прежде всего за счет дорожного строительства.

«Госдолг субъектов РФ вырос всего на 3% — сегодня это 2 с небольшим триллиона рублей, которые делятся пополам: чуть больше триллиона — это коммерческие кредиты и примерно еще триллион бюджетных кредитов»,— отметил чиновник.