Акцизы на табак вырастут на 20%. Поправки в НК уже приняты в ускоренном режиме

О том, что Минфин хочет повысить акцизы на табачную продукцию сразу на 20% стало известно буквально на прошлой неделе. А сегодня такие поправки в Налоговый кодекс уже обрели статус закона.

Как это возможно? А просто депутаты вписали повышение акцизов в уже имеющийся законопроект, который ранее прошел первое чтение и быстро, в два дня, приняли его во втором и третьем чтении.

В спешке даже забыли переписать название законопроекта и принятый закон в базе ГД называется так: «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части введения обратного акциза на этан, сжиженные углеводородные газыи инвестиционного коэффициента, применяемого при определении размера обратного акциза на нефтяное сырье».

Действующая в данный момент редакция НК предусматривала повышение табачных акцизов в 2021 году всего на 4%.

Сейчас ставка акциза на сигареты — 1996 руб. за 1 тыс. штук — в следующем году должна была вырасти до 2045 руб. В принятом законе в 2021 году ставка акциза определена уже в 2359 руб. Таким образом Минфин пытается заткнуть дыры в бюджете, возникшие из-за пандемии коронавируса