Турция и Нигерия будут обмениваться информацией с нашей ФНС автоматически

Федеральная налоговая служба планирует включить Турцию и Нигерию в список государств, с которыми Россия ведёт автоматический обмен финансовой информацией. Проект приказа опубликован для обсуждения.



Таким образом, в обновлённом перечне будет указано 79 стран и 12 территорий.

Ранее в налоговой службе сообщили, что ожидают присоединения к обмену финансовой информацией с Россией Гонконга, Бахрейна, Кувейта, Багам и нескольких территорий, пишет «Парламентская газета». В ФНС отметили, что в прошлом году на 22% по сравнению с 2018 годом выросло число стран, предоставивших финансовую информацию России. Также на 18% в 2019 году возросло количество счетов, которые были предоставлены России.

Благодаря автоматическому обмену фининформацией налоговики узнают о зарубежных счетах граждан. Россиянам не нужно сдавать отчёт в налоговую о своих зарубежных счетах, если они открыты в странах из списка ФНС. Кроме того, граждане могут получать доход от сдачи или продажи недвижимости в странах из этого перечня.